FOTO - Napoli-Barcellona, è quasi sold out: ancora pochissimi biglietti disponibili

Stanno andando a ruba i biglietti per la super sfida del 24 febbraio tra Napoli e Barcellona, a maggior ragione dopo l'estensione della capienza al 75%. Lo Stadio Maradona avrà una cornice di pubblico delle grandi occasioni. Infatti si va verso il sold-out contro i blaugrana dato che sono andati esauriti tutti i settori e restano ancora disponibili pochi biglietti per i distinti inferiori e per Curva A e B inferiori. Di seguito la foto.