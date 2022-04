Giovedì di coppa, in campo oggi Europa League e Conference League: il programma dei quarti

GIOVANILI PRIMAVERA, PARI CASALINGO PER GLI AZZURRINI: FINISCE 1-1 COL TORO Il Napoli Primavera ha pareggiato con il Torino per 1-1 nella 26esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION allo stadio Arena di Cercola. Il Napoli Primavera ha pareggiato con il Torino per 1-1 nella 26esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION allo stadio Arena di Cercola. LE ALTRE DI A DA TORINO - JUVENTUS, TUTTO SU POGBA: ZANIOLO È SOLO UN'ALTERNATIVA Paul Pogba aspetta la Juve. È questa la grande novità degli ultimi giorni segnalata dall'edizione odierna di Tuttosport Paul Pogba aspetta la Juve. È questa la grande novità degli ultimi giorni segnalata dall'edizione odierna di Tuttosport