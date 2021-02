Granada, Martinez in conferenza: "Impresa storica! Nessuno lo immaginava dopo il sorteggio!"

Impresa del Granada, che perde 2-1 al Maradona ma in virtù del 2-0 dell’andata elimina il Napoli ed accede agli ottavi di Europa League. Questo il commento in conferenza stampa del tecnico Diego Martinez: "Per noi è un evento storico, questa squadra ha compiuto un'impresa, mai prima questo club era arrivato così lontano".

Ti immaginavi una gara così complicata?

Questo dimostra molto il valore di questa squadra, al momento del sorteggio nessuno pensava che saremmo riusciti in questa impresa.La squadra ha avuto una grande reazione nei primi dieci minuti, dopo il gol subito in avvio".



Qual è stato il vostro punto di forza?

"Credo che abbiamo giocato una grande gara di andata, anche questa sera abbiamo avuto una reazione importante. Siamo stati una vera squadra, questa è la vera forza di questo Granada".