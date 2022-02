Guerra in Ucraina, Spartak Mosca verso l'esclusione dall'Europa League

La guerra in Ucraina causata dalla Russia continua a portare conseguenze anche a livello sportivo: lo Spartak Mosca si avvia verso l'esclusione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La guerra in Ucraina causata dalla Russia continua a portare conseguenze anche a livello sportivo: lo Spartak Mosca si avvia verso l'esclusione dalle coppe europee. Lo anticipa la Bild, secondo la quale la UEFA dovrebbe decidere in giornata per l'annullamento della sfida di Europa League tra i moscoviti e il Lipsia, con conseguente qualificazione automatica della squadra tedesca. La partita d'andata era in programma il 10 marzo alla Red Bull Arena mentre non era stato ancora comunicato dove e quando si sarebbe giocata la partita di ritorno. Il CEO del Lipsia, Oliver Mantzlaff, ha dichiarato in merito: "Continuiamo ad essere in stretto contatto con le federazioni e abbiamo piena fiducia nell'Uefa e nella loro decisione. Partiamo dal presupposto che le partite verranno annullate".