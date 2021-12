AS - Il Barcellona vuole Morata. Contatto fra Xavi e l'attaccante della Juventus

Alvaro Morata è l’obiettivo numero uno per l’attacco del Barcellona, prossima rivale del Napoli in Europa League. A riportare la notizia è il quotidiano spagnolo AS che parla di una trattativa già avviata fra il club catalano, il giocatore attualmente alla Juventus ma di proprietà dell’Atletico Madrid e il suo agente Juanma Lopez.

Il numero nove bianconero, si legge, sarebbe una richiesta esplicita del tecnico blaugrana Xavi che avrebbe già contattato direttamente il centravanti bianconero per capire la sua posizione in quel di Torino, trovandosi di fronte ad una situazione non propriamente soddisfacente per quest’ultimo, con il Barcellona che viene considerata una ottima possibilità per il futuro.