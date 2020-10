Dazn, Borghi: "Real Sociedad esempio di continuità ma classifica di Liga è 'drogata'..."

Stefano Borghi, giornalista di Dazn ed esperto di calcio spagnolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La classifica di Liga in questo momento è drogata dal fatto che c'è disparità di partite giocate, Atletico, Real Madrid e Barça hanno giocato di meno, ma la Real Sociedad è un esempio di continuità, è un club all'interno di un progetto molto virtuoso, ha un grande vivaio e l'allenatore è stato messo in prima squadra proprio per rafforzare un progetto di qualità. In questo anno e mezzo è messo a memoria un tipo di calcio che al momento paga".