EL, i risultati delle 21: tutto facile per la Roma, bene anche Granada, Tottenham e Arsenal

Si sono appena conclusi i match delle 21 di Europa League validi per gli ottavi di finale. La Roma batte 3-0 lo Shakhtar spianandosi il terreno in vista del ritorno. Giallorossi in vantaggio all’intervallo grazie alla rete di Pellegrini, nella ripresa il raddoppio di El Shaarawy. La terza rete porta la firma di Mancini. Sugli altri campi, successo del Granada che regola 2-0 il Molde, bene anche il Tottenham che batte 2-0 la Dinamo Zagabria. Successo esterno dell’Arsenal contro l’Olympiacos.

Ecco tutti i risultati finali:

Granada-Molde 2-0

Tottenham-Dinamo Zagabria 2-0

Olympiacos-Arsenal 1-3

Roma-Shakhtar Donetsk 3-0