Eurorivale - Alla scoperta del Barcellona: così gioca il prossimo avversario del Napoli

Ancora una volta l'urna di Nyon non sorride al Napoli, che pesca il peggior avversario possibile: il Barcellona. Certo, il club blaugrana non è più lo schiacciasassi di Messi e Guardiola, ma i catalani hanno dei giovani di livello mondiale che ancora una volta confermano l'enorme lavoro della Masia. In panchina c'è Xavi, ex stella del centrocampo del Barça, tornato dal Qatar per guidare il club in un momento difficilissimo dopo l'esonero di Koeman, che punta tantissimo su giovani della Masia: Gavi a Nico passando dalla vera stella in rosa. Pedri. Poi c'è Ansu Fati, diez ora nuovamente ai box ma trascinatore. Una rosa che il tecnico vuole valutare e che probabilmente stravolgerà nella prossima estate, con tanti addii pesanti. Ma per adesso c'è una sola cosa da fare: tornare a vincere, anche perché per il momento il Barça ha a rischio anche la zona europea in Liga.

La stella e la rivelazione

Pedri e Gavi. Passano soltanto due anni tra la stella e la possibile rivelazione dei blaugrana. Questo racconta molto del momento dei catalani, ma anche delle qualità dei due ragazzini terribili. Classe 2002, Pedri ha vinto l’ultimo Golden Boy ed è ormai un nome conosciutissimo al grandissimo pubblico. In questa stagione è stato frenato da una serie di infortuni, un motivo in più per riprendersi il tempo perso. Di Gavi colpisce la maturità e persino la malizia, nonostante si parli di un 2004. Senza molti dubbi, lanciarlo è stata la cosa migliore che ha fatto Koeman in Catalogna, almeno da allenatore.

La formazione (4-3-3) - Ter Stegen; Dest, Piqué, Araujo, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Dembelé, Depay, Ansu Fati.