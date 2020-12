Eurorivale - Granada vincente in Copa del Rey: prosegue la striscia positiva

In Spagna è partita la Copa del Rey che ha visto vincente il Granada nel primo turno eliminatorio: la squadra allenata da Diego Martinez, infatti, ha superato al 1^ turno l'AS San Juan, squadra di terza divisione. Prosegue, dunque, il percorso in coppa dei prossimi rivali del Napoli in Europa League, inanellando cosi il quarto risultato utile consecutivo tra campionato e coppe.