Eurorivale - Lo Spartak si salva in pieno recupero: 1-1 di rigore con l'Ufa

Non sa più vincere in campionato lo Spartak Mosca, ma almeno stavolta non perde. Il sodalizio russo si salva al 94' nella sfida in trasferta sul campo dell'Ufa. Dopo essere andati sotto al 70' con la rete di Nikitin, gli uomini di Rui Vitoria restano in dieci uomini nei minuti finali, ma grazie ad un penalty al penultimo minuto di recupero realizzato da Sobolev riescono quantomeno a pareggiare. Lo Spartak resta al decimo posto in classifica.