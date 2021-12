Eurorivali - Altra sconfitta per il Legia: resta in piena zona retrocessione

Altra sconfitta per il Legia Varsavia, squadra inserita nello stesso girone del Napoli in Europa League, in un match valido per la 16esima giornata del massimo campionato polacco. Legia piegato per 1-0 a Cracovia, decide il gol realizzato al 19’ da Van Amersfoort. Questo ennesimo risultato relega la squadra di Varsavia al terzultimo posto in classifica.