Eurorivali - Crolla lo Spartak Mosca a San Pietroburgo: clamoroso 7-1 dello Zenit

Pesantissima sconfitta dello Spartak Mosca nel campionato russo. Gli avversari del Napoli in Europa League sono stati sconfitti dallo Zenit San Pietroburgo per 7-1. Doppiette di Azmoun e Mostovoj e reti di Claudinho, Dzjuba e Erokhin per gli avversari della Juve in Champions League; gol della bandiera di Promes per i moscoviti. Lo Spartak è settimo in classifica con 17 punti dopo 12 giornate.