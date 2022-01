Eurorivali - Il Barça corsaro contro l'Alaves: blaugrana quinti in classifica

Il Barcellona, prossimo avversario del Napoli nei sedicesimi di Europa League, passa nel finale e ritrova la vittoria in Liga. A risolvere la complicata sfida sul campo dell'Alavés è stato Frenkie De Jong, bravo a spedire il pallone in fondo al sacco su assist - clinico - del neo-arrivato Ferran Torres. Successo che proietta i blaugrana al quinto posto in classifica nella Liga, ad una sola lunghezza di distanza dall'Atletico Madrid.

Domenica 23 gennaio

Granada-Osasuna 0-2

Real Madrid-Elche 2-2

Real Sociedad-Getafe 0-0

Rayo-Athletic 0-1

Alaves-Barcellona 0-1

La classifica aggiornata

Real Madrid 50

Siviglia 46

Betis 40

Atletico Madrid* 36

Barcellona* 35

Real Sociedad* 34

Villarreal 32

Rayo Vallecano* 31

Athletic Bilbao 31

Valencia 29

Osasuna 28

Celta Vigo 27

Espanyol 27

Granada 24

Elche 23

Getafe 22

Maiorca* 20

Cadice 18

Alaves 17

Levante* 11

*una partita in meno