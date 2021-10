Eurorivali - Il Legia perde anche col nuovo tecnico: quinto ko consecutivo in campionato

A pochi giorni dalla sfida contro il Napoli in Europa League, cade in casa il Legia Varsavia nel campioanato polacco, sconfitto 2-0 dal Pogon Szczecin. Prosegue la crisi nera dei polacchi, al loro quinto k.o. consecutivo in campionato: un ruolino di marcia che ha fatto scivolare gli eurorivali del Napoli al terzultimo posto in Ekstraklasa, a poco meno di venti punti dalla vetta.