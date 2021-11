Eurorivali - Il Legia perde ancora: polacchi in zona retrocessione

Altro ko per il Legia Varsavia, dopo la sconfitta in Europa League di tre giorni fa al Maradona contro il Napoli. I polacchi perdono anche in campionato, sconfitti in casa 3-1 in casa dallo Stal Mielec e scivolano ancora di più in classifica. Ad oggi il club di Varsavia sarebbe retrocesso, con solo 9 punti raccolti.