Eurorivali - Il Legia vince anche in campionato: battuto 3-1 il Gornik

Vince anche in campionato il Legia Varsavia, avversario del Napoli in Europa League. Il Legia ha battuto 3-1 il Górnik Leczna nel match valido per l'ottava giornata del massimo torneo polacco. La squadra di Michniewicz si impone grazie all'autogol di Baranowski al 11' e alle reti di Muçi al 27' ed Emreli al 79'. Il Legia con questo successo si porta al dodicesimo posto della classifica, con due partite e 9 punti in meno rispetto alla capolista Lech Poznan.