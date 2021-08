Eurorivali - Il Leicester batte di misura il Norwich: 2° successo in tre gare

E' cominciata bene la stagione del Leicester City, prossima avversaria del Napoli in Europa League. La formazione di Rodgers ha ottenuto il secondo successo su tre partite di Premier League battendo di misura il Norwich City. Prima la rete del vantaggio di Vardy, poi il pari di Pukki da calcio di rigore. A un quarto d'ora dalla fine il gol decisivo di Albrighton che vale il 2-1 finale. Sei punti in classifica per le Foxes.