Eurorivali - Leicester sconfitto 2-1 dall'Aston Villa: Vardy risparmiato per un'ora

Il Leicester, prossimo avversario del Napoli in Europa League, cade a Birmingham, sconfitto 2-1 dall'Aston Villa. Brendan Rodgers tiene inizialmente a riposo Jemie Vardy, il centravanti inglese entra solo al 65' per tentare la rimonta che non riesce. Il Leicester parte forte e al 14' passa in vantaggio con Barnes. La gioia delle Foxes però dura poco, infatti dopo appena 3' i Villains pareggiano con Konsa. Lo stesso difensore, dagli sviluppi di un calcio d'angolo, sigla di testa la rete del 2-1 finale. Con questi tre punti l'Aston Villa aggancia il Leicester al decimo posto in classifica.

La classifica aggiornata

Manchester City 35

Liverpool 34

Chelsea 33

West Ham 27

Tottenham 25*

Manchester United 24

Arsenal 23*

Wolverhampton 21

Brighton 20

Leicester 19

Aston Villa 19

Brentford 17

Crystal Palace 16

Leeds 16

Southampton 16

Everton 15*

Watford 13

Burnley 10*

Norwich 10

Newcastle 10

*una partita in meno