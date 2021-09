Eurorivali - Lo Spartak Mosca perde anche in campionato: ko sul campo del CSKA

Dopo la sconfitta all’esordio in Europa League, perde anche in campionato lo Spartak Mosca. I russi, dopo il ko di mercoledì contro il Legia Varsavia, perdono di misura anche il match contro il Cska Mosca. La prossima avversaria del Napoli in Europa League cade 1-0 fuori casa. Ad oggi lo Spartak ha collezionato 10 punti in 8 partite. Decisivo il gol di Zabolotnyi all’81’.