Eurorivali - Lo Spartak Mosca torna alla vittoria: successo facile contro Ufa

Dopo la sconfitta all’esordio in Europa League e il successivo ko anche in campionato, torna al successo lo Spartak Mosca. La prossima avversaria del Napoli in Europa League batte 2-0 l’Ufa regolando la pratica già nella prima frazione. Le reti portano la firma di Ponce dopo appena tre minuti dall’inizio e di Promes intorno alla mezzora di gioco.