Eurorivali - Solo un punto per lo Spartak: a Mosca il Rostov pareggia al 95'

Pareggio per lo Spartak Mosca, avversario del Napoli in Europa League, nella gara valevole per tredicesima giornata del campionato russo. A Mosca finisce 1-1 la sfida tra lo Spartak e il Rostov. Al vantaggio dei padroni di casa con Litvinov al 78', ha riposto al 95' Glebov. E' il secondo punto conquistato nelle ultime tre partite in campionato dalla compagine della capitale, a secco di successi dall'inizio di questo mese. Col punto ottenuto quest'oggi i moscoviti restano a centro classifica all'ottavo posto, staccati di ben 11 lunghezze dalla capolista Zenit.

CLASSIFICA

Zenit 29

Dinamo Mosca, CSKA Mosca 23

Lokomotiv Mosca, Krasnodar, Sochi 21

Rubin Kazan 19

Spartak Mosca 18

Samara 16

Akhmat Grozny 15

Nizhny Novogrod 14

Rostov 13

Arsenal Tula 12

Khimki 11

Ufa 10

Ural 9