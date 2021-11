Gazzetta - Spartak, Rui Vitoria già dato per esonerato: il sostituto sarà un italiano

Giorgio Kudinov, giornalista e corrispondente sul calcio russo per Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: "Allo Spartak c’è una situazione comica. Rui Vitoria, l’allenatore attuale, domani siederà in panchina da quasi esonerato, con il suo predecessore, Tedesco, in tribuna e con l’ombra di Vanoli, che tutti danno come il prossimo tecnico. Come si fa a allenare così? Lo danno già esonerato, mi fa un po’ pena, all’andata Spalletti non sapeva neanche chi fosse. Il Napoli anche senza tutti gli infortunati è più forte, anche se giocassero in dieci.

Clima di Mosca? Spalletti andrà a a nozze, a -10 andava in giro a torso nudo, domani saremo intorno agli 0 gradi.

Com’è la situazione Covid in Russia? Oggi il Covid è a Napoli o allo Spartak? In Italia si parla ogni mattina dell’obbligo vaccinale, in Russia no. Lì ci sono meno vaccinati, ma c’è anche una popolazione maggiore essendo molto più grande dell’Italia. In Russia non vedi più gente che gira per le strade con le mascherine, in Italia siete più rigidi. Il Napoli sarà a Mosca in una bolla totale, conosco gli alberghi saranno blindati. Non credo che uno della delegazione del Napoli possa rischiare il contagio, i contatti saranno al minimo sindacale.

Le dichiarazioni dello Spartak contro il Napoli? Fa parte dello spettacolo, dicono il Napoli ci ha provato per non giocare, sono cose ridicole. E’ una risposta non seria dello Spartak.

Formazione Spartak? Da Mosca mi dicono che si schiererà col 4-3-2-1. Bakaev è tornato ma non è al 100%, giocherà Ignatov. Come si è visto a Napoli, Moses si esalta quando gioca in Europa, mentre quando gioca in Russia sembra una doppione. Tra i pali mancherà Maksimenko, che all’andata ha favorito il Napoli, ci sarà Selikhov che da un po’ di partite sta facendo benino".