Mundo Deportivo - Solo palestra per Araujo: test decisivo giovedì mattina per il Napoli

Ronald Araujo non si è allenato con i compagni questa mattina nella rifinitura in vista della sfida al Napoli. Questa la notizia che arriva da Mundo Deportivo, che ricorda come il difensore centrale uruguaiano domenica scorsa ha accusato un sovraccarico al soleo della gamba sinistra. che lo ha costretto alla sostituzione nell'intervallo contro l' Espanyol. Il giocatore resta in dubbio, ma si proverà a recuperarlo fino alla fine: decisivo sarà il provino effettuato domattina.