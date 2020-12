Tuttosport: "Anche il Granada ha il suo Diego al quale rendere omaggio"

Fede, identità e umiltà. Non necessariamente in questo ordine. L'edizione odierna di Tuttosport presenta il Granada, avversario del Napoli nei sedicesimi di Europa League: "Anche il Granada, avversario del Napoli nei sedicesimi di finale di Europa League, ha il suo san Diego al quale rendere omaggio. Nulla di tutto ciò che è successo all'ombra dello stadio del Los Cármenes, nelle ultime tre stagioni, sarebbe stato uguale senza Diego Martínez che ha preso la squadra all'inferno e l'ha portata in paradiso.

L'allenatore gallego, dopo essersi formato all'ombra di Monchi ed Unai Emery a Siviglia, ha spiccato il volo, dimostrando non solo di aver assorbito come una spugna la duttilità tattica dell'attuale allenatore del Villarreal e l'arte di far necessità virtù del direttore sportivo andaluso, ma anche e soprattutto di aver molto altro da dare ai suoi calciatori e al proprio club. Da quando ha preso in mani le redini della società biancorossa in Segunda, Martínez ha dimostrato di essere bravo alla lavagna e, allo stesso modo, ha gestito il proprio spogliatoio come avrebbe fatto il più navigato degli allenatori, pur essendo il più giovane tra i tecnici di Primera división.