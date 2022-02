Il Barça travolge il Valencia: poker al Mestalla e quarto posto per Xavi

Il Barcellona batte 4-1 il Valencia nella gara valida per la 25ª giornata de LaLiga. Parte fortissima la squadra di Xavi, che giovedì affronterà il Napoli, per il ritorno del play off di ritorno di Europa League. Al Mestalla il Barça passa in vantaggio al 23' con Aubameyang, al primo gol in maglia blaugrana. Al 32' arriva il raddoppio degli ospiti: Dembelè di prima intenzione mette in mezzo per Frenkie De Jong bravo ad anticipare Diakhaby con il piatto destro e depositare in rete. 6' dopo ancora Aubameyang firma la doppietta mettendo a porta vuota su assist di Gavi. Il Valencia reagisce e prime si vede annullare dal Var un gol di Soler e poi accorcia le distanze a inizio ripresa con lo stesso numero 10. Dopo l'ora di gioco però il Barcellona ristabilisce le distanze con Pedri, che di prima intenzione calcia dai venticinque metri e batte Mamardashvili con deviazione di Aubameyang. Con questa vittoria i blaugrana agganciano l'Atletico Madrid al quarto posto in classifica.