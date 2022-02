Il Barça trita il Valencia e Aubameyang avvisa il Napoli: "Siamo pronti a vincere"

Primi due gol in Liga per Pierre-Emerick Aubameyang, che oggi ha trascinato il Barcellona nel poker esterno a Valencia: "È il modo migliore per prepararci alla sfida di ritorno con il Napoli - ha sottolineato nel post-gara l'attaccante gabonese -. Siamo pronti a vincere la partita. Nelle ultime gare avevamo fatto bene, ci era mancato soltanto il risultato. Anche oggi abbiamo fatto una buona prestazione e abbiamo vinto. Dobbiamo guardare subito avanti, però, perché giovedì ci aspetta una gara molto importante".