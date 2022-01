Il Barcellona a caccia di rinforzi: obiettivo Grimaldo per la corsia

Secondo quanto riportato da El Chiringuito il Barcellona sta pensando per la corsia sinistra di difesa ad Alejandro Grimaldo del Benfica. Si tratterebbe di un ritorno a casa del terzino spagnolo che si è formato proprio nella cantera del Barça, arrivando a giocare per la squadra B. Nel gennaio 2016 l'approdo in Portogallo dove è diventato colonna benfiquista vantando 229 presenze, segnando 17 reti. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2023.