Il Barcellona è un focolaio: salgono a 7 i positivi con Dembelé, Umtiti e Gavi

Salgono a 7 i contagiati in casa Barcellona dopo la positività dei tamponi di Dembelé, Umtiti e Gavi. Negli scorsi giorni sono stati rese note le positività anche di Lenglet, Dani Alves, Jordi Alba e Balde. Tutti i giocatori stanno bene e sono già in isolamento, con il club che ha informato le autorità come da protocollo.