Il Barcellona ha problemi dietro: si punta un difensore del Chelsea

Il Barcellona guarda in casa Chelsea per rafforzare la difesa in vista della prossima stagione. Come si legge sulle colonne del Mundo Deportivo, il club blaugrana ha messo nel mirino Cesar Azpilicueta: il difensore dei Blues è in scadenza di contratto. Il Napoli dunque potrebbe trovarsi di fronte tra pochi giorni un volto nuovo.