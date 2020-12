Il difetto della Real Sociedad è lo stesso del Napoli, Alguacil: "Generiamo tanto gioco, ma sottoporta..."

La Real Sociedad è la squadra che crea di più in Europa League, ma anche tra le migliori in Spagna e nei campionati europei. Ascoltando l'analisi in conferenza stampa del tecnico Imanol Alguacil, la Real sembra avere lo stesso difetto di concretizzazione che riappare spesso anche in casa Napoli.

Rispetto all'andata, quali errori non dovete commettere? "Dovremo essere concreti sotto porta, finalizzare, ma saranno partite diverse, la differenza la farà l'efficacia del gioco, noi generiamo molto gioco ma a volte non finalizziamo e l'abbiamo visto in Europa League non finalizzando tante occasioni. Un po' quello che è successo all'andata, siamo stati molto più vicino la porta del Napoli ma loro hanno concretizzato e noi no, questo dovremo migliorare".