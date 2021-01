Il Granada come il Napoli, battuto 3-1 dall'Osasuna: andalusi settimi

Nell'anticipo delle 14 de LaLiga, il Granada, prossimo avversario del Napoli in Europa League, ha perso fuori casa con un netto 3-1 contro l'Osasuna. Decisivi per i padroni di casa la doppietta di Budimir e la rete di Moncayola, mentre è servito a poco il gol messo a segno dagli ospiti con Suarez Chiarris. Con questo successo l'Osasuna sale a 19 punti e torna alla vittoria dopo 13 partite in campionato. Il Granada invece resta a quota 28.