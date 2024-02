Il Milan vola agli ottavi di Europa League: sconfitta indolore sul campo del Rennes

Sconfitta per 3-2 per il Milan sul campo del Rennes. Ko indolore, la squadra di Pioli è agli ottavi di Europa League.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sconfitta per 3-2 per il Milan sul campo del Rennes. Ko indolore, la squadra di Pioli è agli ottavi di Europa League. I rossoneri vanno sotto alla prima occasione creata dal Rennes, un tiro dalla lunga distanza di Bourigeaud che non lascia scampo a Maignan. Rischia di mettersi male per il Milan, ma Jovic sistema tutto in una decina di minuti e insacca di testa l’1-1.

Nella ripresa Kjaer stende Terrier e manda Bourigeaud dal dischetto. Il 14 di casa non sbaglia e fa doppietta. Immediata però ancora una volta la risposta del Milan, stavolta dello stesso Leao che trova così il modo di farsi perdonare del precedente errore. Altri dieci minuti e riecco un rigore per il Rennes, stavolta provocato da un mani di Jovic. Si ripresenta Bourigeaud dagli undici metri, che spiazza Maignan e firma la sua personale tripletta. Il Milan stavolta non risponde, ma non ce n'è neanche bisogno: il 3-2 dice che il Rennes vince, ma il Milan è agli ottavi di Europa League.