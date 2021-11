Il Napoli ritrova Boruc: l'ex Fiorentina ha già sfidato tre volte gli azzurri in Serie A

Curiosità in vista della sfida di questa sera. Il portiere del Legia, Artur Boruc, ha trascorso due stagioni in Serie A con la Fiorentina (2010–12), giocando tre partite contro il Napoli – due 0-0 e una sconfitta per 0-3. La prossima presenza del 41enne sarà la 50esima in competizioni UEFA