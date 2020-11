Il Napoli vince in rimonta in Europa League, l'ultima volta nel 2015: fu protagonista Higuain

Il Napoli ha conquistato la vittoria nella serata di Europa League, espungnando il campo del Rijeka in quel di Fiume in Croazia. Una vittoria in rimonta che, come ricorda OptaPaolo, non accadeva da molto tempo: "Il Napoli ha vinto una partita di Europa League dopo essere andato sotto nel punteggio per la prima volta dal marzo 2015, contro la Dinamo Mosca (da 0-1 a 3-1 con tripletta di Higuaín). Ribaltone".

