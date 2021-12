In Spagna temono il Napoli: "Non ci voleva, il Barça sfiderà la favorita dell'Europa League!"

Se a Napoli non si sorride di certo dinanzi al sorteggio degli spareggi di Europa League, lo stesso vale a Barcellona e in tutta la Spagna. Il quotidiano Marca si esprime così sullo spareggio tra azzurri e blaugrana: "La squadra di Xavi se la vedrà con il rivale che nessuno voleva, il Napoli di Insigne e compagni. E' l'incrocio pià affascinante di questa Europa League. E' successo proprio ciò che il Barça avrebbe dovuto evitare: affrontare il favorito per la vittoria finale".