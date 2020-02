Inter, brivido in avvio poi tutto liscio per gli ottavi: battuto il Ludogorets

Vittoria anche per l'Inter in questo giovedì di Europa League che ha visto già la Roma superare il Gent ed approdare agli ottavi di finale delle seconda competizione europea. Toccato, successivamente, all'Inter di Conte vittoriosa contro il Ludogorets per 2-1: nerazzurri sotto in avvio con la rete di Souza a far tremare un San Siro vuoto a causa dell'emergenza Coronavirus. Poi il pareggio di Biraghi ed il vantaggio di Lukaku prima dell'intervallo per il risultato definitivo di 2-1 che, sommandosi al 2-0 dell'andata, porta i nerazzurri alla vittoria ed al passaggio del turno.