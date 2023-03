Juve ai quarti di Europa League: 2-0 al Friburgo in 10 nel segno di Vlahovic e Chiesa

Dopo l’1-0 dell’andata, la Juventus batte 2-0 il Friburgo anche nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League e va ai quarti di finale.

Il gol del vantaggio porta la firma di Vlahovic al 45esimo. Il serbo è bravo a trasformare il calcio di rigore concesso per un mani di Gulde in area di rigore su tiro di Gatti. L'arbitro Gözübüyük lascia inizialmente correre, salvo poi concedere il penalty dopo on field review.

Nell'occasione cartellino giallo per lo stesso Gulde che, essendo già ammonito, si vede sventolare in faccia il rosso lasciando così i suoi in 10. Nel secondo tempo il Friburgo spinge alla ricerca della rete del pareggio ma non riesce a trovare la via del gol. Nei minuti di recupero il raddoppio di Chiesa che sigla il gol dello 0-2.