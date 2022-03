L’Atalanta batte il Bayer Leverkusen: decisivo Muriel con una doppietta

L'Atalanta fa valere il fattore campo e vince 3-2 contro il Bayer Leverkusen, ma non può essere del tutto soddisfatta.

L'Atalanta fa valere il fattore campo e vince 3-2 contro il Bayer Leverkusen, ma non può essere del tutto soddisfatta. Perché nel computo delle occasioni e del gioco, il gol di vantaggio va stretto. Iniziale vantaggio dei tedeschi con Aranguiz, poi le reti nel primo tempo di Malinovskyi e Muriel. Nella ripresa Malinovskyi regala l'assist ancora a Muriel che, quasi da solo, si gira, mira l'angolo più vicino a Hradecky e fa 3-1. Sembrerebbe tutto facile quando, appena prima della metà del secondo tempo, Djimsiti buca l'intervento in difesa, lasciando spazio a un Diaby che mira esattamente sul palo lontano per il 3-2. Nella mezz'ora finale succede poco e nulla, solo cambi e qualche fiammata che non producono occasioni. Tutto quanto è rimandato alla Bay Arena: un dispiacere per l'Atalanta che ha dominato per più di un tempo e che forse avrebbe meritato una vittoria più larga.