L’Atalanta vola in semifinale di Europa League! Sconfitta indolore con il Liverpool

Si chiama Jonathan David, ha 24 anni, gioca nel Lille, ed è la prima scelta del Napoli per la sostituzione di Osimhen

