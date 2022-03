La cura Xavi fa effetto: nessuno ha conquistato più punti del Barça nel 2022 in Spagna

Il Barcellona è rinato grazie alla cura Xavi, che comincia a fare effetto dopo un inizio poco promettente.

Il Barcellona è rinato grazie alla cura Xavi, che comincia a fare effetto dopo un inizio poco promettente. Le sconfitte in Supercoppa e Copa del Rey e il rendimento altalenante in campionato avevano lasciato poche speranze per il prosieguo della stagione ma i catalani, grazie anche a un mercato invernale super, hanno cominciato a marciare speditamente e hanno conquistato più punti di tutti in Spagna nel 2022. Sono ben 17; come i blaugrana solo il Villarreal di Unai Emery, che però ha disputato una partita in più.

CLASSIFICA 2022

Barcellona 17 (una partita in meno)

Villarreal 17

Atletico Madrid 16

Siviglia 16

Real Madrid 14