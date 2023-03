La Juve con un piede e mezzo ai quarti: 1-0 al 45’ e Friburgo in 10

Un bel primo tempo a Friburgo e un gol su rigore di Vlahovic al 45'.

Un bel primo tempo a Friburgo e un gol su rigore di Vlahovic al 45' . Una liberazione per il serbo e 1-0 per la Juventus nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. La Juve spinge tanto sul fianco destro con Cuadrado e Fagioli ma la prima grandissima occasione è per i padroni di casa: serve un grandissimo Szczesny per evitare che il colpo di testa di Ginter entri in rete.

Al 28' prosegue la maledizione del gol per Vlahovic. Dopo un'azione prolungata in area del Friburgo, il serbo conclude in rete. L'esultanza è rabbiosa, è felicità pura. Tutti ad abbracciarlo ma il VAR ravvisa una posizione di fuorigioco di Kean precedente che porta il gol a essere annullato. Il serbo è carico, ha una voglia matta, ci prova in ogni modo e al 38' il suo mancino finisce a lato. L'azzurro con un diagonale al 41' costringe Flekken al miracolo, poi sul prosieguo dell'azione c'è Gatti in area che conclude a rete. Il VAR vede un mani di Gulde: doppio giallo, Friburgo in dieci e rigore. Batte Vlahovic: forte, centrale, 1-0 Juventus.