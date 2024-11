La Lazio non sfonda il muro del Ludogorets: 0-0 all’intervallo all’Olimpico

vedi letture

Ancora ancorata sullo 0-0 la sfida tra Lazio e Ludogorets, partita valida per la quinta giornata della 'Fase Campionato' di Europa League. Al 45esimo, la squadra di Baroni non è ancora riuscita a sbloccare un match che si sta rivelando più difficile rispetto a ciò che dice la classifica. Dopo le prime quattro giornate tra le due squadre s'è costruito un solco in classifica di undici punti, eppure fino a questo momento la strategia bulgara fatta di difesa a oltranza e rapide ripartenze sta portando i risultati sperati.