La lunga lista degli assenti del Barcellona: Xavi proverà un recupero in extremis

Tante assenze in casa Barcellona per la sfida al Napoli, con Xavi che proverà a recuperare Araujo per la gara di giovedì. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "In realtà, con una lista interminabile di sicuri indisponibili, che comprende Lenglet, Umtiti, Balde, Sergi Roberto, Ansu Fati e Depay, a cui va aggiunto anche un Dani Alves non iscritto nella lista Uefa per far posto al terzetto offensivo di rinforzi invernali formato da Ferran Torres, Adama Traoré e Aubameyang, non è che ci sia moltissimo margine di scelta per il pupillo di Guardiola.

Il tecnico blaugrana, infatti, proverà a recuperare fino all’ultimo Ronald Araujo, che per fisicità, velocità e caratteristica garra uruguaiana era stato individuato come l’accompagnante ideale per Piqué per limitare al massimo il temuto Osimhen.