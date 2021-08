La rivoluzione in Europa League: le prime agli ottavi e le seconde contro le terze Champions

Domani il Napoli conoscerà il suo girone di Europa League. L'Uefa quest'oggi ricorda che il sorteggio della fase a gironi si svolgerà domani, venerdì 27 agosto alle 12:00 CET a Istanbul (Turchia).

SORTEGGIO - Le squadre saranno suddivise in quattro fasce in base al ranking UEFA che verranno completate questa sera dopo il ritorno dell'ultimo turno preliminare. Nel caso delle federazioni con due o più rappresentanti, le squadre saranno pre-abbinate (prima del sorteggio), in modo da suddividere le partite tra le due fasce orarie (18:45 CET e 21:00 CET) e agevolare la programmazione televisiva.Date degli incontri e dei sorteggi di Europa League

NOVITA' FORMAT - A partire da questa edizione, le prime tre classificate di ogni girone proseguiranno le competizioni europee:

-le prime classificate dei gironi vanno agli ottavi di finale

-le seconde classificate vanno ai nuovi spareggi dove affronteranno le terze classificate in Champions

-le terze classificate dei gironi vanno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Conference League.

CALENDARIO -

Prima giornata: 16 settembre

Seconda giornata: 30 settembre

Terza giornata: 21 ottobre

Quarta giornata: 4 novembre

Quinta giornata: 25 novembre

Sesta giornata: 9 dicembre