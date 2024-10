La Roma di Juric vince ma non brilla: battuta 1-0 la modesta Dinamo Kiev

La Roma ha conquistato la sua prima vittoria nella 'Fase Campionato' di Europa League battendo 1-0 la Dinamo Kiev.

Massimo risultato col minimo sforzo. La Roma ha conquistato la sua prima vittoria nella 'Fase Campionato' di Europa League battendo 1-0 la Dinamo Kiev. A decidere la partita un rigore perfettamente trasformato dall'ucraino Artem Dovbyk a metà primo tempo, un vantaggio figlio di un ottimo avvio di partita della squadra giallorossa.

I tre punti permettono alla Roma di salire a quota quattro punti in classifica, un successo fondamentale per dare una svolta all'avventura europea, ma anche (soprattutto) permettono a Juric di lavorare con maggior serenità dopo giorni in cui i rumors su un suo allontanamento non sono mai cessati.