La Roma stacca il pass per i quarti di Europa League: sconfitta indolore a Brighton

La Roma stacca il pass per i quarti di finale di Europa League. Per il quarto anno consecutivo, la squadra giallorossa approda tra le migliori otto della competizione europea a cui partecipa al termine di una gara difensiva. Il passaggio del turno è meritato, è figlio della meravigliosa prestazione fornita una settimana fa all'Olimpico e difesa questa sera al Falmer Stadium. Il Brighton ha vinto, ha deciso la partita un bel tiro a giro di Welbeck al 37esimo, ma non ha mai dato l'impressione di poter ribaltare il 4-0 dell'andata.