La Roma torna a vincere in Europa dopo due mesi: tris al Braga

vedi letture

La Roma, dopo due mesi, ritrova il successo in Europa e torna in corsa per un posto tra le prime otto di Europa League. Merito nel nettissimo successo di stasera sullo Sporting Braga, che ha il solo difetto di non aiutare molto la squadra giallorossa in termini di differenza reti. Perché sì, il parziale sarebbe potuto essere molto più pesante del 3-0 arrivato grazie alle reti di Pellegrini, Abdulhamid e Hermoso. La cura Ranieri inizia a dare i suoi frutti.