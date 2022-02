Lazio fuori dall'Europa League! All'Olimpico col Porto finisce 2-2

Finisce il sogno europeo della Lazio, che lotta fino all'ultimo contro il Porto ma non va oltre un pareggio per 2-2



Finisce il sogno europeo della Lazio, che lotta fino all'ultimo contro il Porto ma non va oltre un pareggio per 2-2 che basta e avanza ai lusitani, forti del successo di sette giorni fa al "Do Dragao". Lazio in vantaggio con Immobile al 19', che dopo 40 metri di corsa, entra in area e batte Diogo Costa sul primo palo. Al 28' Taremi cade in area dopo un lieve tocco di Milinkovic-Savic, l'arbitro prima ammoniste l'attaccante iraniano per simulazione ma dopo aver rivisto l'azione al VAR concede il rigore al Porto. Dal dischetto lo stesso Taremi non sbaglia e porta il risultato sull'1-1 al 31'. Luis Alberto sfiora di pochissimo il 2-1 su splendido assist di testa di Milinkovic-Savic, il Porto esce presto fuori e mette i brividi a Strakosha con Pepé, Otavio e Vitinha. Prove generali di un gol che arriva al al 68' con Mateus Uribe. Il colombiano bravo a eludere il fuorigioco raccogliendo uno splendido assist in pallonetto di Taremi, che scavalca Luiz Felipe e Patric e trova il colombiano, che stoppa e scarica in rete. Il gol che riapre la qualificazione arriva solo al 95' quando ormai è troppo tardi con un tap-in di Cataldi dopo un palo centrato da Immobile.