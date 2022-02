Lazio, Sarri: "EL dispendiosa, finisci alle 23 il giovedì e non puoi più giocare il lunedì"

Quanto vale l’Europa League per la Lazio? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Maurizio Sarri, tecnico della Lazio che alla vigilia della sfida contro il Porto - gara valida per gli spareggi di Europa League - ha risposto così: “È una manifestazione dispendiosa, non è semplice. Finisci alle 23 di giovedì e non c’è più la possibilità di giocare il lunedì dopo. È chiaro che il Chelsea era corazzata per l’Europa League, con 30 giocatori nello stesso livello. Per noi questo è un palcoscenico europeo e ci vogliamo stare dentro bene, anche se ci sono squadre più forti di noi. È sempre un prestigio per la società”.