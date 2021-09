Legia batte lo Spartak, Michniewicz: "Loro hanno tenuto palla, ma senza concretizzare"

Nella conferenza stampa post-partita, il tecnico del Legia Varsavia, Czesław Michniewicz, ha commentato con grande soddisfazione la vittoria sul campo dello Spartak Mosca: "Abbiamo vinto una gara difficile e siamo molto felici. La gara è stata equilibrata, ha avuto diverse fasi con l'inizio a loro favore, ma non hanno concretizzato le occasioni ed anche noi abbiamo avuto le nostre. I cambi ci hanno dato tanto. Sapevo che la gara sarebbe stata questa, loro possono tenere il pallone. All'intervallo ci siamo detti di non perdere così facilmente palla e poi abbiamo trovato spazio lateralmente perché loro giocavano a 3 in difesa".